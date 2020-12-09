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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن السلطة التنفيذية الموحدة.. غدًا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:41 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
عبير سليم
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس.

وأفادت البعثة في بيان لها، بأن هذا الاجتماع سيخصّص لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملًا بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وكانت البعثة الأممية قررت مطلع الأسبوع الجاري، إجراء جولة ثانية من التصويت على آلية، من بين عشر آليات، قد طرحتها لاختيار السلطة التنفيذية الموحدة، يعقبها جلسة افتراضية جديدة في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية، بعدما فشل الفرقاء الليبيون على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين في حسم الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية.

وقالت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان السبت الماضي، إنها عقدت اجتماعًا افتراضيًا لملتقى الحوار السياسي، عقب التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، مشيدة بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية.

وأوضحت أن عملية التصويت على اختيار الآلية التي سيتم اعتمادها في اختيار السلطة الموحدة، شارك فيها 71 عضوًا من أعضاء الملتقى من أصل 75 عضوًا، مبينة أن المقترح رقم 2 صوت عليه 39 عضوا، فيما صوت 24 عضوا على المقترح رقم 3، كما صوّت 8 أعضاء على المقترح رقم 10.

وأكدت ويليامز التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخرًا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق، معلنة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.

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