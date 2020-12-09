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مصر

وزيرا «التعليم» و«الثقافة» يفتتحان عددًا من المشروعات بأكاديمية الفنون

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:30 م
وزيرا التعليم والثقافة
وزيرا التعليم والثقافة
نورهان عبدالرحمن
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افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مواد الفنون.

وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال مراسم الافتتاح، أهمية التعاون بين الوزارتين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوفير نظام تعليمي يُمَكّن الطلاب من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف مختلفة، تؤثر إيجابيًا على تشكيل وعي وسلوك أفراد المجتمع.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة؛ لإدراج المزيد من المدارس التي تعمل على ثقل قدرات الطلاب في مختلف المجالات الفنية والثقافية، واكتشاف الموهوبين ودعمهم.

وأكد أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كل مجالات الفنون، لافتًا إلى أن المدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية، وذلك من خلال استخدام الجانب الفني والثقافي عن طريق عرض فيديوهات تفاعلية ومسرحيات ومقطوعات موسيقية، لضمان تطبيق نظام التعليم التفاعلي الذي يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حثهم الإبداعي والفني، ذلك بالإضافة إلى تطبيق الجانب العملي من خلال تدريب الطلاب بورش ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهلا بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.

على صعيد متصل، شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيناس عبدالدايم، في افتتاح مجموعة من المشروعات الثقافية بأكاديمية الفنون، والتي تتضمن متحف الفنون الشعبية، بالإضافة إلى خمس مكتبات وهي مكتبة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبة إصدارات الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومكتبة إصدارات صندوق التنمية الثقافية، وكذلك مكتبتي إصدارات دار المعارف وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة.

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