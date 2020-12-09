حملة لإزالة أطباق «الدش» في مشروع دار مصر بالشروق

شن جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة لإزالة أطباق "الدش" داخل وحدات دار مصر عقب قيام قاطني تلك الوحدات بتركيب أطباق "الدش" على واجهاتها مما يعد تشويها للشكل العام.وقامت تلك الحملة التي أشرف عليها المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستهداف تلك العمارات وتم ورفع الأطباق من تلك الأماكن مع إيقاف التعامل على الوحدة لحين إعادة الشيء لأصله.كما يهيب الجهاز بحائزى الوحدات بالمشروع الحفاظ على الواجهات، حيث إنه فى حالة عدم الالتزام فإنه سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، التى تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة وذلك بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.وكان قد تلاحظ لجهاز مدينة الشروق قيام بعد ساكنى وحدات دار مصر بتركيب أطباق استقبال إشارة القمر الصناعى على واجهة العمارات، وحرصًا من جهاز المدينة فى الحفاظ على الواجهة المعمارية للعمارات وتم إزالة تلك الأطباق.