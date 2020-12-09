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مصر

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية وعينية لسيدة بالغربية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:55 م
سيدة الغربية
سيدة الغربية
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ببحث حالة السيدة هناء محمد محمد المحصراوي، والمقيمة بقرية كفرالشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية، والتي ناشدت عبر إحدى وسائل الإعلام وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش لها ولأبنائها المعاقين وتوفير منزل آمن لهم، بدلًا من المنزل المتهالك الآيل للسقوط الذين يعيشون فيه.

وتوجهت على الفور أماني النادري مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية إلى منزل السيدة لبحث حالتها الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى دراسة حالة السكن الذي تعيش فيه وسبل الرعاية التي تحصل عليها في الظروف الصعبة التي تعيشها.

وتبين أنها كانت تحصل على تكافل وتم إيقافها لوجود تأمينات اجتماعية لها، وجارٍ فحص موقفها مع التأمينات والتوجيه بإعادة الحصول على الدعم النقدي "تكافل".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة مالية فورية لها من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالغربية بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، وصرف مساعدة شهرية لها من ذات المؤسسة، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لإعادة تأهيل منزلها أو إيجار منزل بديل لها.

كما وجهت نيفين القباج بصرف مساعدات عينية للسيدة "بطاطين" لمواجهة برودة الطقس، وكذلك مواد غذائية.

كما أنه جارٍ التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي على نجليها ذوي الإعاقة، كإجراءات استباقية لحصولهما على معاش "كرامة".

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