سفر ووصول 5 آلاف راكب بمطار برج العرب طوال اليوم

يستقبل مطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الأربعاء، حوالى 5 آلاف راكب بمختلف الجنسيات على متن 49 رحلة جوية دولية وداخلية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.وتواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي، عمليات تعقيم وتطهير كافة المنشآت والصالات التابعة لها، وفقًا لتوصيات وتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.