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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مرشح خاسر و24 من أنصاره قطعوا الطريق بالدقهلية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:08 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، من فتح طريق جمصة الدولي عقب قيام أنصار مرشح خاسر عن دائرة بلقاس بقطعه، اعتراضًا على سقوطه، كما جرى القبض على المرشح و24 شخصًا من أنصاره.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدرة شرطة النجدة بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير، التابعة لمركز بلقاس بقطع الطريق الدولى الساحلي أمام المنصورة الجديدة، وقاموا بوضع إطارات السيارات وأفرع الأشجار وأشعلوا النيران بها وافترشت سيدات الأرض؛ اعتراضًا على سقوط ابن منطقتهم عوض أبوالنجا الذى كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزي وضباط مباحث جمصة إلى مكان الواقعة وتم التعامل مع المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم، وتمكنت من ضبط 25 شخصًا بينهم المرشح الخاسر عوض أبوالنجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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