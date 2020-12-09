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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بإطلالات مكررة.. نظرة إلى أزياء كيت ميدلتون في أول جولة لها بالقطار الملكي (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:59 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
سارة ساويرس
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في رحلة استغرقت ٣ أيام، عبر بريطانيا على متن القطار الملكي، استمتع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، حيث زارا مدن من بينها إدنبرة ومانشستر وكارديف، للإشادة بالأشخاص الذين قدموا تضحيات للحفاظ على سلامة المواطنين خلال لأزمة كوفيد -19.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينطلق فيها الثنائي الملكى، للقيام بجولة على متن القطار الملكي حيث كان يقتصر من قبل على جولات الملكة إليزابيث.
بإطلالات مكررة..
الإطلالة الأولى

تألقت كيت ميدلتون، بمجموعة من الإطلالات الأنيقة، التى جاء بعضها مكررا، حيث أطلت فى احتفالية للكريسماس، بمعطف متوسط الطول باللون الأخضر الداكن، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها، ونسقت معه كوفية بصيحة الكروهات، وكمامة وجه منقطةبالألون.

ولم تكن هذه هى الإطلالة الأولى بهذا المعطف الأنيق، فقد سبق وأطلت به في يناير من هذا العام، وهو من علامة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen.
بإطلالات مكررة..
الإطلالة الثانية

أيضا تزينت كبت ميدلتون، فى اليوم الثاني لجولتها بمحطة إدنبره ويفرلي، بمعطف أزرق اللون من علامة  Catherine Walker، مع تنورة بليسيه سوداء من ماسيمو دوتي Massimo Dutti، ونسقت مع إطلالاتها بوت أسود طويل من رالف لورين، وسبق وأن أطلت بنفس هذا المعطف، عام 2018 خلال زيارتها للنرويج.
بإطلالات مكررة..
الإطلالة الثالثة

وفى إطلالتها الثالثة، عند وصولها إلى غرب يوركشاير، اعتمدت كيت ميدلتون إطلالة أنيقة عبارة عن معطف طويل باللون الكحلي، مزين بالأزرار من علامة Hobbs London، ونسقت معه بنطال فضفاض كلاسيكي، من علامة Jigsaw، مع كنزة صوف أنيقة، وسبق أيضا أطلت بالأزياء نفسها فى وقت سابق من هذا العام.

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