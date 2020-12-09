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فن

صُناع «ع السلم» يناقشون قصة العمل مع جمهور «القاهرة السينمائى» (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:21 م
الفيلم المصري ع السلم
الفيلم المصري ع السلم
حسين الجندي
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عرض مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الأربعاء الفيلم المصري "ع السلم" للمخرجة نسرين لطفي الزيات في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الـ 42، بينما أقيمت ندوة خاصة للفيلم تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتناقشوا حول قصة الفيلم نفسه، في ندوة أدارها الناقد الفني رامي عبدالرازق.

ويتناول الفيلم كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد، ما بين منزل الأب الذي يعاد ترميمه من أجل إبقاء رائحة الزمن القديم في متناول الذاكرة، وبين الخوف على رضا الأم التي تمثل أطيب ما في الحاضر الكئيب.

وحضر عرض فيلم "ع السلم" عدد كبير من النقاد والصحفيين، وذلك داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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