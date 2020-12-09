براءة 11 مسئولًا ومجازاة 4 آخرين بقضية توريد أغذية لمستشفى المنصورة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 182 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 11 مسئولًا وطبيبًا بـ"صحة بالدقهلية" ومجازاة 4 آخرين في قضية مناقصات توريد الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين بمستشفى المنصورة الجديد العام.تضمن الحكم براءة كلًا من أماني مسعد حسن، رئيس قسم التغذية بإدارة ميت غمر الصحية وياسر محمود فرج، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية، وحنان السعيد سيد، مفتش الأغذية بإدارة نبروة الصحية وسحر أحمد خليل، أخصائي تغذية بإدارة طلخا الصحية ومدحت رزق عبدالمطلب، مفتش مالي وإداري بالمديرية وكمال خليل أبوالنجا، رئيس قسم التغذية بمستشفى المنصورة العام الجديد وهناء سمير جرجس، وشيرين رفعت عبدالعظيم، مفتشى الأغذية بإدارة ميت غمر الصحية وعبدالمولى السيد أبوالعينين، باحث قانوني بالمديرية ومحمد خضر ابراهيم، مدير الشئون القانونية وطارق محمد السيد، مدير المستشفى.وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد حسن السعيد، عضو مشتريات بمستشفى المنصورة العام و20 يومًا من راتب أكرم عبدالعال عبدالرازق، رئيس قسم المشتريات بالمستشفى و15 يومًا من راتب كل من محمد إبراهيم منصور، مدير الشئون المالية وممدوح عمر عبداللطيف، رئيس الشئون القانونية بالمستشفى.قالت المحكمة إن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة خلال الأعوام 2013، 2014، 2015 لم يؤدوا العمل منوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظائفهم وحسن سمعتها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية للمحالين الصادر بحقهم حكم البراءة، وأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة تعاقدوا مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي الإبراهيمية باعتبارها الجمعية المقبول عطاؤها بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بالمستشفى بالمخالفة لكراسة شروط تلك المناقصة، وذلك بأن ضمنوا البند رابعًا ما يخالف أولًا ب 4 من كراسة الشروط.وتبين أن المخالف الثالث عشر منفردًا لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن عرض محضر البت المالي الخاص بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفى العام الجديد على محافظ الدقهلية بوصفه السلطة المختصة، وتراخى في عرض محضر اجتماع لجنة البت الفني للمناقصة على المدير المالي والإداري بصحة الدقهلية، واشترك مع المحال الرابع عشر في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ما تأشر به من مدير مديرية الشئون الصحية بشأن إحالة المتسبب في عدم إتمام إجراءات المناقصة للتحقيق.