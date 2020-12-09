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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون لتحصيل المدفوعات إلكترونيًا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:17 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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وافق مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على توقيع اتفاقية تعاون مشترك، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E- FINANCE" التابعة لوزارة المالية ويمثلها في التوقيع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدعم أنشطة مجلس الدولة من خلال التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والرسوم.

ويهدف البروتوكول في المقام الأول إلى التيسير على جمهور المتعاملين من المتقاضين والمحامين مع مجلس الدولة، حيث سيتم الربط بين المجلس وشبكة التحصيل الإلكتروني لشركة "E- FINANCE" التي تضم 3400 فرع بنك ومكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية التي سوف يتمكن المتعاملون مع المجلس من الدفع الإلكتروني خلالها أو من خلال القنوات الأخرى للبنوك مثل الإنترنت أو نقاط البيع (POS) وغيرها.

وصرح المستشار طه كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام مجلس الدولة أن التعاقد يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتفعيل الخريطة الاستثمارية في ظل تنفيذ أحكام مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي تعمل عليه وزارة المالية مع قطاعات الدولة المختلفة، ويساهم العقد في تيسير الخدمات المطلوبة للمتعاملين مع محاكم وإدارات مجلس الدولة المختلفة من خلال نظم التحول الرقمي وبما يساهم تدريجيًا في الحد من تدخل العامل البشري في عمليات التحصيل وإيداع الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات المالية للخزانة العامة في مختلف صورها المتصلة بأعمال محاكم مجلس الدولة.

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