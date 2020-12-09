3088 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 250219 إصابة.وأوضحت، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 202058 حالة بعد تسجيل 5000 حالة إضافية، كما سجلت 44 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3206 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.