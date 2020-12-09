نجوم «LIMBO» على ريد كاربت «القاهرة السينمائى» (صور)

استقبلت السجادة الحمراء نجوم فيلم "LIMBO"، والذي يقوم ببطولته الفنان أمير المصري ويعرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.وحضر عدد كبير من النجوم السجادة الحمراء من الساعة الخامسة والنصف، من بينهم مريم الخشت، وشريف حافظ وآخرون، من أجل مشاهدة الفيلم مع أمير المصري، بينما تدور أحداث الفيلم حول عمر شاب موسيقي صاحب موهبة واعدة من سوريا، لكنه عالق في جزيرة أسكتلندية نائية في انتظار مصير طلبه اللجوء من سيناريو وإخراج بن شاروك.وكان قد شارك أمير المصري في فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من إخراج جاي جاي أبرامز، والفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker.