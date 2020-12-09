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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2796 إصابة بكورونا في اليابان

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:09 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
أ ش أ
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سجلت السلطات في اليابان، الأربعاء، 2796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليبلغ إجمالي الإصابات 170 ألفا و143 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عدد الإصابات التي سجلت اليوم هو الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، مضيفة أنه تم أيضا تسجيل 33 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2491 حالة.

وبلغ الرقم القياسي السابق 2678 حالة، وذلك في 28 نوفمبر الماضي، ويبلغ عدد من يرقدون حاليا بوحدات الرعاية المركزة لتلقي العلاج 555 حالة.

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