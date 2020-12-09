تكريم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضمن المتميزين لمكافحة الفساد

كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.جاء التكريم ضمن المتميزين فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال احتفالية نظمتها هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد.