رئيس الرقابة الإدارية: منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.وخلال الاحتفال اليوم أكد الوزير رئيس الهيئة أن مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها.ولقد شَرُفَ مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 بإطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 وفي مثل هذا اليوم عام 2018 ومن مدينة شرم الشيخ أطلقَ المرحلة الثانية 2019 - 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة".ولقد حققت متابعة تنفيذ الاستراتيجية، بمرحلتيها الأولى والثانية وحتى الآن العديد من النجاحات فى شتى المجالات التى تَمُسَ المواطن بصورة مباشرة.واستعرض رئيس الهيئة خلال كلمته أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية:فكان الاتجاه لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من أهم الأولويات.وبناءً على تكليف رئيس الجمهورية ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة.وكذلك إعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى واستخدام نُظم الذكاء الإصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.وقد انعكس ذلك على تحقيق مصر قفزة فى مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، الصادر عن مؤسسة (إكسفورد إنسايتس) الى المركز (56) من إجمالى (172) دولة بتقدم قدرة (55) مركز، مقارنة بعام 2019، فضلًا عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتى تُراعى محدودى الدخل دعمًا لمنظومة العدالة الاجتماعية ومنها، الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافُل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا.وأيضًا توفير الدعم لبرنامج "وعى" والذي يقدم منهجًا متكاملًا للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوى الهمم وتوظيف قُدراتهم على الوجه الأمثل.وكذلك إطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنية لخدمة الفئات الأكثر إحتياجًا فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي سُجلت كأكبر قافلة انسانية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.وفي إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد.. بداية من الدستور والذى نص على إلتزام الدولة بمكافحة الفساد.. وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال.فضلًا عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى.ومن قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تُكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذا قيام الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعى بخطورة الفساد فضلًا عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.وأخيرًا ومن مُنطلق أن الفساد لم يعد شأنًا محليًا، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتى تضُم ممثلى كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفساد والتى أسفرت عن قيام سكرتارية الأمم المتحدة بإدراج العديد من الممارسات الناجحة لمصر على موقعها والتى من أبرزها الإستراتيجية الوطنية كما قامت جهات إنفاذ القانون بتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة(UNODC) والمنظمات الدولية والإقليمية وتدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد على مستوى (25) دولة أفريقية وبإجمالى (749) متدرب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا استضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017 وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا.وأيضًا استضافة المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد عام 2019 وبحضور ممثلى (52) دولة إفريقية وعربية و(9) منظمات دولية، كما تقرر استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الأممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالميًا فى مجال مكافحة الفساد.وتابع: أن الطريق مازال طويلًا ويتطلب من الجميع الصبر والمثابرة، فمكافحة الفساد ليست غاية للمجتمع بل هى وسيلة لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان وإن ما تم تحقيقُه من إنجازات بكافة المجالات حتى الآن حظى بإشادة صندوق النقد الدولي وثقتهِ في أداء الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على التعامل مع كافة الأزمات بما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح بجهوداٍ صادقة.