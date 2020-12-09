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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو إيران للتحلي بأكبر قدر من المسئولية بشأن الاتفاق النووي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوتين
بوتين
وكالات
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دعت روسيا الأربعاء إيران إلى التحلي بأكبر قدر من "المسئولية" والامتناع عن "المزايدات" في الأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العامة ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله "نتوجه بشكل خاص إلى الجانب الإيراني وندعوه إلى عدم الانصياع للعبة المزايدات والتحلي بالمسئولية، وفي هذا الوضع يجب أن نتحلى بأكبر قدر من المسئولية".

ويأتي هذا البيان بعدما أعلنت إيران مؤخرا عزمها على تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي في نطنز (وسط)، الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في البلاد، واعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإعلان "مقلقا جدا".

والاتفاق النووي مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه في مايو 2018، وأعاد فرض عقوبات أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي عميق.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بأن إيران مستعدة للعودة "في أي وقت" إلى الاحترام الكامل للتعهدات التي قطعتها للأسرة الدولية بشأن أنشطتها النووية.

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