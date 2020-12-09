«الحريري»: أجواء إيجابية حول تشكيل الحكومة اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إنه تقدم بتشكيلة حكومته للرئيس اللبناني ميشال عون.وأكد الحريري وفقا لقناة سكاي نيوز العربية، أن الرئيس اللبناني وعد بدراسة التشكيلة المقدمة وسط أجواء إيجابية.وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، كشفت تفاصيل الاجتماع المصيري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث يجتمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، للتباحث حول تشكيل الحكومة.وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن اجتماع الحريري وعون يتعلق بخطة أعدها رئيس الوزراء اللبناني المكلف تضم 18 وزيرًا، ويتطابق اختيار الوزراء مع المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.