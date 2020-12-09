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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإياتا»: حركة الطيران بآسيا والمحيط الهادئ انهارت في أكتوبر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن حركة مرور شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ انهارت في أكتوبرالماضي بنسبة 6ر95 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استمرار انخفاض حركة المرور بنسبة 5ر88 % مع تراجع عامل الحمولة بواقع 4ر49 نقطة إلى 3ر30 %.

وأضاف الإياتا في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تعافي الطلب على الركاب عالميا ظل بطيئا بشكل مخيب للآمال في أكتوبر الماضي، إذ انخفض إجمالي الطلب بنسبة 6ر70 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه تحسن عن مستوياته في سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن السعة انخفضت بنسبة 9ر59 % مقارنة مع العام الماضي، بينما انخفض عامل الحمولة بواقع 8ر21 نقطة مئوية إلى 2ر60 %.

وانخفض الطلب الدولي على الركاب، وفق الإياتا، فى نوفمبر بنسبة 8ر87 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، دون تغيير فعلي عن الانخفاض السنوي البالغ 88 % والمسجل في سبتمبر.

ولفتت مؤشرات الإياتا إلى أن السعة كانت أقل بنسبة 9ر76 % عن مستويات العام السابق، فيما انكمش عامل الحمولة بواقع 3ر38 نقطة مئوية إلى 9ر42 %.

وأكد الإياتا أن تفشي فيروس كورونا المستجد، واستمرار اعتماد الحكومات على متطلبات الحجر الصحي عند وصول وجهات السفر تسببا بشهر كارثي آخر على السفر جوا حتى باتت الصورة قاتمة للسفر الدولي.

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