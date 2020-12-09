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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة بيروت تغلق على ارتفاع 0.88%

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:06 م
بورصة بيروت
بورصة بيروت
وكالات
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أغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.88% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 613.27 نقطة.

وبلغ معدل الأسهم المتداولة 289 ألفًا و47 سهمًا، بقيمة 1 مليون و789 ألفًا و996 دولارًا أمريكيًا، نفذت من خلال 55 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و266 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و210 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.

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