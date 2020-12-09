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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا والمجر تتوصلان لاتفاق مع ألمانيا بشأن الخلاف حول موازنة الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:30 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال نائب رئيس وزراء بولندا، ياروسلاف جوين، الأربعاء، إن بلاده والمجر توصلتا لاتفاق مع ألمانيا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة المدى، المقترحة، التي رفضتها وارسو وبوادبست، مضيفا جوين اليوم في وارسو" تم التوصل لاتفاق داخل مثلث وارسو-برلين-بودابست".

يشار إلى أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال جوين إنه يعتقد أن الدول الـ24 الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف تدعم الاتفاق، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأعرب جوين عن تفاؤله حيال إمكانية أن يجري رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي مفاوضات بشأن " اتفاق جيد" يتعلق بموازنة الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال قمة الاتحاد غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وترفض بولندا والمجر في الوقت الحالي اتفاقا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بسبب خلاف مع الاتحاد بشأن الامتثال لسيادة القانون في البلدين.

يهدد الخلاف بإرجاء تبني خطة الانفاق للفترة من 2021 حتى 2027، والتي تقدر قيمتها بـ 8ر1 تريليون يورو ( 1ر2 تريليون دولار9، وتشمل مساعدات اقتصادية تتعلق بأزمة فيروس كورونا تقدر بنحو 750 مليار يورو.

وأشار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، عقب مباحثات مع نظيره البولندي في وارسو، أنه يعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

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