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مصر

عافية: القطاع الصناعي بالبنك الأهلي يستحوذ على 42% من محفظة المشروعات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:29 م
الدكتور ممدوح عافية
الدكتور ممدوح عافية
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن القطاع الصناعي يستحوذ على 42% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك، البالغة نحو 85 مليار جنيه.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بالمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية مصر "بيزنكس"، أن القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والتي يحرص البنك على تدعيمها باعتباره عمود الاقتصاد.

وذكر عافية أن القطاع الخدمي يستحوذ على أولوية واهتمام كبير من البنك نتيجة تنوع مجالاته في تكنولوجيا المعلومات والمقاولات وخدمات الصحة والتعليم.

وأوضح أن القطاع الخدمي يستحوذ على نسبة 20% من محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك بقيمة تتراوح ما بين 20-22 مليار جنيه، ثم يليه القطاع التجاري.

ونوه بأن البنك يقدم كافة التمويلات للمشروعات الناشئة أو عقود الفرنشايز بشرط استيفاء العميل كافة النماذج المطلوبة وبعد التأكد من جديته يتم الموافقة على القرض.

ولفت إلى أن البنك أصبح شريكا للعميل وليس ممول فقط في تقديم الإرشادات اللازمة لإنجاح المشروع، وكيفية إعداد خطة العمل ودراسة الجدوى وتسويق المنتج حتى اكتمال ملف المشروع، ليتمكن العميل من طلب تمويل سواء من البنك الأهلي أو أي بنك أخر، لافتا إلى أن خطة البنك تقوم على تحفيز الشباب وكذلك أصحاب الخبرات في خوض العمل.

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