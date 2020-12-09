مؤشرا البحرين يقفلان على تباين عند مستوى 1،489.79

أقفل مؤشر البحرين العام، الأربعاء، عند مستوى 1،489.79 بانخفاض قدره 3.26 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 652.08 بارتفاع قدره 0.76 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثمانية ملايين و140 ألفا و199 سهما بقيمة إجمالية قدرها 969 ألفا و892 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.