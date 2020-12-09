5 وفيات و304 إصابات بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و304 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 905 حالات، وعدد المصابين إلى 145 ألفا و204 حالات.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 79 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6656 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و158 ألفًا و158 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و301 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 900 حالة، وعدد المصابين إلى 144 ألفا و900 حالة.