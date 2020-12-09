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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الليبي: تركيا مستمرة في زعزعة استقرار ليبيا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:23 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
آية حسني
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أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مستمرة في زعزعة أمن المنطقة ونقل وتمويل المرتزقة إلى البلاد.

واعتبر الجيش الليبي، وفقا لقناة الحدث، أن تصريحات وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، تدفع لإفشال التوافقات، مشددًا على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لا يعترفان بسيادة ليبيا وحدودها.

وتابع: "تصريحات الخارجية التركية دليل على تخبط أردوغان وحكومته"، مؤكدا عدم التراجع عن حماية السيادة والمياه الإقليمية والحدود البرية والجوية لبلادنا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، أن استهداف المصالح التركية في ليبيا ستكون له "عواقب وخيمة"، مشددة على أنها ستعتبر من قام بذلك هدفا مشروعا.

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