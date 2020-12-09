طرح أفيش «ثانية واحدة».. ماما دينا غاضبة والطفل خاطر يبكى

كشف المنتج محمد السبكي عن أفيش فيلم "ثانية واحدة"، والمفترض عرضه في رأس السنة المقبلة، عبر الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تصدر كل من النجم مصطفى خاطر والنجمة دينا الشربيني أفيش الفيلم، الذي انتهوا من تصويره منذ أسابيع قليلة.ويشارك في فيلم "ثانية واحدة" بجانب مصطفى خاطر ودينا الشربيني، كل من سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب وشريف دسوقي، إخراج أكرم فريد.على الجانب الآخر انتهت دينا الشربيني من تصوير فيلم "30 مارس" منذ عدة أسابيع الذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد وخالد الصاوي وصبري فواز ومحمد جمعة وأحمد خالد صالح ومن إخراج أحمد خالد موسى.