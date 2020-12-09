مصدر أمني: السجين الإخواني خالد حمدي لم يضرب عن الطعام

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن دخول النزيل خالد حمدى المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائى صادر بحقه لاتهامه فى إحدى القضايا فى الإضراب عن الطعام.وأوضح المصدر أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب.وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لنشر الادعاءات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.