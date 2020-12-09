بالأرقام.. المرافق والصرف الصحي على رأس اهتمامات الدولة

على مدار الأعوام الماضية، نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات التنموية، فقد قطعت شوطًا كبيرًا في قطاع الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، من أجل تطوير البنية الأساسية للمجتمع والارتقاء بمعيشة المواطنين.وأنجزت الدولة مشروعات ضخمة في قطاع الطرق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كيلومتر طرق بتكلفة 13 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 150 كيلومترًا بتكلفة 3 مليارات جنيه.وأنهت الدولة الكثير من المشروعات العملاقة لاسيما المياه والمرافق والصرف الصحي، إذ تم إنجاز قرابة 295 مشروعًا بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 62 مشروعًا بتكلفة 8.3 مليار جنيه، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة.وفي مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من 194 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بطاقة 1.2 مليون متر مكعب بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجار تنفيذ 35 مشروعًا بتكلفة 6.2 مليار جنيه.