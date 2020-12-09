مؤلف «عمار»: نتمنى أن يكون خطوة في تطور أفلام الرعب المصري

قال أحمد الدهان، مؤلف فيلم "عمار" إن العمل يصنف "رعب" ويتحدث عن أمور كثيرة تحدث للبعض، ويكشف عن قصة تحدث داخل منزل عائلي، وفي نهاية الفيلم تحدث مفاجأة نكشفها للجميع.في نفس السياق قال هيثم الدهان مؤلف الفيلم المشترك مع شقيقه في تأليفه: "العمل ليس مثل أي فيلم رعب ووقت كتابته حاولنا أن نراعي فكرة ألا يضحك عليه الجمهور وكان أمرا مهما بالنسبة لنا، والأستاذ محمود كامل حكى الحدوتة بشكل مختلف".واختتم الثنائي قائلين: "إن شاء الله يبقي تجربة خطوة في الصناعة وشكل أفلام الرعب المصري، ويكون خطوة نقدر نبني عليها كل ما هو قادم، ولكل هذه النوعية من الأفلام".الفيلم بطولة ايمان العاصي، وشريف سلامة، ويشارك في عروض نص الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.