جامعة السويس تعلن عن مسابقة للطلاب لمكافحة الفساد

أعلن الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، عن مسابقة كبرى للطلاب لتقديم بحث أو ورقة عمل لمكافحة الفساد ويخصص لها 10 جوائز قيمة.وقال الشرقاوي، خلال كلمته إن ما شهدناه في السنوات الماضية من ضبط العديد من المخالفين الفاسدين دون النظر إلى مناصبهم ومواقعهم هو أصدق دليل على نية وصدق الدولة على تطهير مؤسساتها من العناصر الفاسدة.أضاف خلال كلمته بالندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان متحدون ضد الفساد أن محاربة الفساد ليست مسئولية جهة أو مؤسسة بعينها، وإنما لابد أن ينبع من خلال وعي المواطن وواجبه في الحفاظ على وطنه وعدم الوقوف بسلبية أمام ما يراه من صور الفساد الذي يعد آفة في المجتمع.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس تحت عنوان متحدون ضد الفساد التي حضرها اللواء محمد عيسى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات وعدد كبير من طلاب جامعة السويس.