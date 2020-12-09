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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار المنصورة (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:59 م
حادث قطار المنصورة
حادث قطار المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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عاين فريق من النيابة العامة، اليوم، موقع حادث اصطدام قطار برصيف رقم واحد بمحطة المنصورة الرئيسية للوقوف على تفاصيل الحادث.

ووصل عدد المصابين إلى 25 مصابا، بينهم أطفال، بين كسور وجروح دون وقوع وفيات.

والمصابون هم: مريم وجدي عبدربه، طفلة، 4 سنين ونصف، سقوط، عبدالجواد شحاتة محمد، 39 عاما، السيد عبدالحميد، 48 عاما، مالك حسن، 5 أعوام، سمر أحمد السعيد، 3 عوام، اصطدام بجسم صلب، الأميرةجمال، 29 عاما، محمود السيد محمود، 45 عاما، حسن محمد سمير، 3 أعوام، يوسف حسن ربيع، 6 أعوام، هدية حسن العزبي، 40 عاما، حسن رضوان الباز، 58 عاما، علي يوسف، 62 عاما، هبة محمد عبدالعزيز، 35 عاما، أحمد السيد حلاوة، 19 عاما، أحمد عبدالسلام، 16 عاما.

كما أصيب أيضا كل من: السيد عبدالمنعم، 60 عاما، محمود السيد حمزة، 17 عاما، أحمد سمير محمد، 32 عاما، أم السيد إبراهيم، 46 عاما، بدر الصيام الشحات، 58 عاما، فاطمة محمد إبراهيم، 27 عاما، أحمد أحمد جلال، 76 عاما، مروان محمد عبدالرازق، عامان، كريمان يسري زهران، 45 عاما، ومحمد عوض، 20 عاما.

من ناحيته، أشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن الإصابات متوسطة، ولا توجد خسائر في الأرواح، ونقلوا جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بالرصيف بمحطة المنصورة ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم العربة الأخيرة من القطار بجانب رصيف المحطة أثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين.

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