إصابة 5 في تصادم مقطورة وميكروباص بأسوان

وقع حادث تصادم بين شاحنة كبيرة "مقطورة''، وسيارة ميكروباص، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة خور أبو صبيرة التابعة لمنطقة أبو الريش مدينة أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.وتلقى اللواء محمد عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطًارا يفيد بوقوع تصاد بين شاحنة كبيرة ''مقطورة'' وسيارة ميكروباص، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى وقوعها.