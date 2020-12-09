صحة الفيوم: فحص 1442 مريضًا بقرية الروبيات

قام فريق إشراف القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، برئاسة الدكتورة أميمة محمد عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الروبيات مركز طامية، فى تخصصات (الباطنة- القلب- الأطفال– الجراحة– الجلدية– العظام- النساء– الأسنان- تنظيم الأسرة)، وكان إجمالى الحالات التى تمت معاينتها 1442 حالة، تم تحويل 17 مريضا لاستكمال العلاج بالمستشفيات.كما تم عمل فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد 133 مترددا، وفحوصات معملية وأشعة لعدد 72 حالة، وتم تنفيذ ندوات للتثقيف الصحى حضرها 270 مواطنا.