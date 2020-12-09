تحطم مقاتلة أمريكية بولاية ويسكونسن

تحطمت، اليوم الأربعاء، طائرة من طراز "إف 16- فالكون"، تابعة للحرس الوطني في ولاية ويسكونسن الأمريكية، أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية، فيما لا يزال مصير الطيار مجهولا.وقال مسئولون إن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 8 مساء بتوقيت الولايات المتحدة، وهي كانت في مهمة تدريب روتينية على متنها طيار واحد، حسب ما نقله موقع روسيا اليوم،وأكدوا أن "سبب تحطم الطائرة غير معروف، كما أن مصير الطيار لا يزال مجهولا في الوقت الحالي، والواقعة قيد التحقيق".