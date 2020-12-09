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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادي بالوفد: قرارات التعليم لمواجهة كورونا تمنع انتشار الفيروس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:37 م
مصطفى شحاتة
مصطفى شحاتة
إسلام نصير
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ثمن مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار وزارة التربية والتعليم باتخاذ حزمة كبيرة من الإجراءات الوقائية لحماية العاملين والمدرسين تحسبا لزيادة الوضع الوبائي لـ "كوفيد- 19" في مصر خلال الشهر الجاري ويناير المقبل وفقا لتحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من ارتفاع الإصابات خلال هذه الفترة

وأضاف شحاتة في بيان له، أن قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عودة الإجازات الاستثنائية للعاملين وتقليل أعداد الحضور تأتي في توقيت مهم كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.


ولفت إلى أن قرارات الوزارة تنطبق على العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها فقط، موضحًا أنه عدا تلك الأماكن هي من اختصاص المحافظين وفق الاحتياجات والأوضاع في كل محافظة، مشددًا على أن منح المحافظين سلطة اتخاذ القرار يتيح مزيدا من الحرية في التعامل مع الأوضاع وفقا لحالة كل محافظة أو جهة، ليتحقق في النهاية الهدف المطلوب وهو السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

واختتم عضو الهيئة العليا للوفد، أن العام الدراسي الحالي يواجه تحديات غير مسبوقة لم نواجهها من قبل تتعلق باستمراره، متابعا أن الوزارة تتعامل مع الأمور بإيجابية وحسن تقدير موقف، وهو ما أدى إلى منع تفاقم انتشار الفيروس.

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