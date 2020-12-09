رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير غينيا كوناكري

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفير سوربيا كامارا، سفير دولة غينيا كوناكري، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشؤونالإفريقية، لبحث توطيد أواصر التعاون بين الجانبين، وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين لتبادل الخبرات، وأعضاء هيئة التدريس، وأبحاث التنمية المشتركة بين البلدين، وكذا استمرار إرسال القوافل الطبية والعلاجية لخدمة المجتمع الغينى.وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين الصديقتين، وكذا عمق الروابط بين جامعتي الإسكندرية وجمال عبد الناصر الغينية على مدى سنوات طويلة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في التعاون مع الجامعات الغينية، في المجالات التعليمية والأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، واستحداث برنامج في التخصصات التي تحتاجها دولة غينيا، بما يعود بالنفع على منطقة غرب أفريقيا بأكملها.كما رحب «قنصورة» باستمرار التعاون بين المركز الهندسي بجامعة الإسكندرية، ونظيره بجامعة جمال عبد الناصر، لافتًا إلى إمكانية توقيع اتفاقية بين الجانبين لتقديم الاستشارات الهندسية للمشروعات القومية التي تتم بدولة غيني، كما رحب بإرسال القوافل الطبية المتكاملة، بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك في التخصصات الطبية التي يحتاجها المجتمع الغيني.من جانبه قدم السفير الغينى التهنئة لرئيس جامعة الإسكندرية على توليه مهام منصبه متمنيًا له التوفيق، وشكر له الدعم الذي تقدمه الجامعة للطلاب الغينيين، وحل جميع العقبات التي تواجههم خلال فترة الدراسة، كما أكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع جامعة الإسكندرية لما لها من مكانة وما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية ومجتمعية لدولة غينيا.