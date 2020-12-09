رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

باسم سمرة: أقدم دورًا مختلفًا في «النهاردة يوم جميل»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:27 م
باسم سمرة
باسم سمرة
أ ش أ
طباعة
أعرب الفنان باسم سمرة عن أمله في أن يحقق فيلم "النهاردة يوم جميل" نجاحا كبيرا عند طرحه قريبا، لأن أحداثه يتم تقديمها في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

وقال باسم سمرة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تصوير مشاهد الفيلم، حيث يظهر في دور زوج الفنانة نجلاء بدر، بحسب الأحداث، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأضاف أنه يحب هذا الفيلم كثيرا، حيث يقدم من خلاله دورا مختلفا، لافتا إلى أنه وافق على السيناريو على الفور وتحمس لقصة العمل، خاصة أنه أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة نيفين شلبي.

يشار إلى أن سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، وكان الفيلم انطلق تصويره منذ فترة تحت اسم "سوء الرجالة" حتى تغير لاسمه الجديد.

يشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وانتصار، وفراس السعيد، سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، وإخراج نيفين شلبي.

موضوعات متعلقة

كورونا.. الأزهر يعلن عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب 3 أيام أسبوعيًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

آخر صورة للكاتب نبيل فاروق مع زوجته ونجلته

الصور

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

فى حوار لم يُنشر.. نبيل فاروق يكشف عن رأيه فى أحمد مراد

آخر صورة للكاتب نبيل فاروق مع زوجته ونجلته

سعيد عبده ناعيًا نبيل فاروق: أعماله تراث تتوارثه الأجيال

«سخرية ورسالة شُكر».. حكايات وأسرار نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق