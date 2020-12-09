باسم سمرة: أقدم دورًا مختلفًا في «النهاردة يوم جميل»

أعرب الفنان باسم سمرة عن أمله في أن يحقق فيلم "النهاردة يوم جميل" نجاحا كبيرا عند طرحه قريبا، لأن أحداثه يتم تقديمها في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.وقال باسم سمرة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تصوير مشاهد الفيلم، حيث يظهر في دور زوج الفنانة نجلاء بدر، بحسب الأحداث، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.وأضاف أنه يحب هذا الفيلم كثيرا، حيث يقدم من خلاله دورا مختلفا، لافتا إلى أنه وافق على السيناريو على الفور وتحمس لقصة العمل، خاصة أنه أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة نيفين شلبي.يشار إلى أن سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، وكان الفيلم انطلق تصويره منذ فترة تحت اسم "سوء الرجالة" حتى تغير لاسمه الجديد.يشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وانتصار، وفراس السعيد، سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، وإخراج نيفين شلبي.