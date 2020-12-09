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القبلة

10 إجراءات من الأزهر للقضاء على سلبيات المعاهد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:19 م
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات للمعاهد والإدارات والمناطق برفع شعار درجة الخطأ والسلبيات بجميع المعاهد إلى الدرجة صفر.

وتضمنت التعليمات التي عممها قطاع المعاهد الأزهرية، على المناطق تنظيم قوافل لمتابعة الإدارات والمعاهد كل أسبوعين، للوقوف على السلبيات والإيجابيات، والعمل على تلافي أي مشكلات إن وجدت.

ونص منشور قطاع المعاهد للمناطق الأزهرية على ما يلي:

١- ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمعهد.

٢- التباعد بين معلمى المعهد في الفناء والطرقات، وعدم التجمعات أو وجود كثافة للطلاب فى الفصول الدراسية، والتباعد بينهم.

٣- نظافة دورات المياه ووضع صابون ومطهرات داخلها وملصقات على الحوائط للتوعية.

٤- تدريب الطلاب على كيفية متابعة القنوات التعليمية ومدى تفاعلهم معها.

٥- تسليم جداول الحصص لجميع العاملين ودفاتر التحضير وكتابة المناهج الدراسية فى الدفاتر.

٦- تقييم الطلاب فى المرحلة الابتدائية للقراءة والكتابة وقياس مستوى التحصيل العلمي لهم.

٧- تسليم الكتب الدراسية بدون ربطها بالمصاريف للطلاب.

٨- تفعيل دفاتر سلوك الخاصة بغياب الطلاب وتدوين الغياب بها.

٩- حضور وانصراف العاملين فى مواعيدهم الرسمية والإطلاع على دفتر الحضور والانصراف بالمعهد ودفتر التأخيرات.

١٠- الوقوف على المشكلات التى تواجه العملية التعليمية على أن يتم حلها أولا بأول.

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