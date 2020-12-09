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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خريطة أكبر 5 أسواق عالمية استقبالًا للصادرات المصرية فى 9 أشهر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:25 م
صادرات
صادرات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية بلغت 6.7 مليار دولار في أول 9 أشهر خلال عام 2020 مقابل 6.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 9.7% خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات جاءت في المرتبة الأولى، حيث ارتفعت إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 66.6% خلال عام، تليها السعودية بقيمة 1.201 مليار دولار مقابل 1.295 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة 1.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وتركيا 1.1 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار والهند 889.6 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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