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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر: سنتصدى للفساد بقوة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:12 م
مصطفي ألهم
مصطفي ألهم
هدى الأمير
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ثمن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014 ومرحلتها الثانية ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ وهي الاستراتيجية التي جعلت مصر تحظى بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكد المحافظ أن مصر نجحت في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، مما كان له الأثر في الحد من الفساد حيث تم تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ما اتخذته هيئة الرقابة الادارية من إجراءات متمثلة في الحملات الدعائية وتوعية المواطنين بمواجهة الفساد لينعكس ذلك في استكمال العمل في برامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمعدلات الأداء وتحسينها واسراع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الأقصر مع اللواء محمد مدحت رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر وقيادات الهيئة بديوان عام محافظة الأقصر حيث قدم المحافظ التهاني لقيادات وأعضاء الهيئة وإهدائهم درع المحافظة.

وعلى هامش اللقاء عقد المحافظ مع رئيس فرع الهيئة بالمحافظة اجتماعًا لبحث عناصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطط المحافظة للتصدي للفساد ومكافحته وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن وممثليهم ورؤساء الادارات الهندسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على التأكيد على تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على دعم جهود مكافحة الفساد وتطبيق مفهوم الحوكمة وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابية والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها والتنسيق بين الأجهزة الرقابية إعمالا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد بما يحقق الصالح العام ورضا المواطن.

ونوه المحافظ إلى أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق المسئولين ورؤساء المدن في ظل التحديات التي يواجهها الوطن مشددًا على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل جهة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها.

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