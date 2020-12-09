افتتاح مقر مديرية أوقاف المنوفية الجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور)

أناب اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظة المنوفية، الأربعاء، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة افتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور الدكتور عبدالله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة نائبًا عن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية والدكتور كمال السباعي، مدير المديرية والشيخ رمضان السبكي، مدير عام الدعوة بالمديرية وهناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.وتفقد السكرتير العام المساعد قاعة الاجتماعات ومكتب الدعوة ومكتب الثقافة والإرشاد، ومكتب شئون القرآن، والشئون الإدارية وغيرها بمبنى مديرية الأوقاف الجديد والمقام على مساحة 400م والمكون من 4 أدوار، معربًا عن سعادته بمستوى الإنشاءات وجودة الأعمال.من ناحيته، أكد وكيل وزارة الأوقاف أن المقر الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات، موجهًا الشكر نيابة عن جميع العاملين بمديرية الأوقاف الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد ودوره في تطوير مقر مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.