رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج ستيفن سودربرج يشرف على حفل الأوسكار

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:08 م
المخرج ستيفن سودربرج
المخرج ستيفن سودربرج
وكالات
طباعة
أعلن منظمو حفل الأوسكار أن المخرج ستيفن سودربرج المعروف خصوصا بفيلمه "كونتايجن" سيشرف على النسخة المقبلة من أبرز حدث سينمائي في الولايات المتحدة والذي تأثر جراء تبعات جائحة كوفيد-19.

وقد تسبب وباء كوفيد-19 بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع وتبديل مواعيد الأحداث السينمائية، كما أرغم أكاديمية الأوسكار على إرجاء حفل توزيع هذه المكافآت السينمائية الأبرز بنسخته الثالثة والتسعين إلى 25 أبريل 2021، مع تبسيط المعايير التي تتيح للأفلام المنافسة في ظل استمرار إغلاق أكثرية صالات السينما أمام الجمهور.

ولا يزال نسق الحفل المقبل (افتراضي بالكامل أو جزئيا) غير محدد حتى الساعة، غير أن رئيس أكاديمية الأوسكار ديفيد روبن ومديرتها العامة داون هادسون اعتبرا في بيان أن الحفل المقبل سيشكل "المناسبة المثالية للابتكار وإعادة التفكير في الاحتمالات المتاحة لإقامة حفل لتوزيع الجوائز".

ولتنظيم الحفل الجديد من نوعه في تاريخ الأوسكار، سيحظى ستيفن سودربرغ الحائز جائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه "ترافيك" سنة 2000، بمعاونة منتج جوائز "غرامي" سابقا جيسي كولينز والمنتجة ستايسي شير ("دجانغو أنتشايند").

وتعاون سودربرج وشير في الماضي على فيلمي "إيرين بروكوفيتش" و"كونتايجن" الذي يكال له المديح في الآونة الأخيرة لكونه تنبأ منذ 2011 بجوانب كثيرة من الوضع الحالي في العالم بفعل الجائحة، بما في ذلك التباعد الجسدي والمستشفيات والمشارح الميدانية والتسابق على اللقاح.

وقد اختارت جمعية منتجي هوليوود هذا العام المخرج الأميركي حتى لقيادة "خلية أزمة" مهتمها تنظيم استئناف الأنشطة السينمائية.

ولم يحسم منظمو حفل الأوسكار بعد خيارهم بشأن إمكان تنظيم حفل حضوري بوجود النجوم، أو الاكتفاء بنسخة افتراضية بالكامل (كما حصل مع حفل "إيمي" لسنة 2020)، أو المزج بين النسقين، وقد دخل القسم الأكبر من كاليفورنيا، خصوصا لوس أنجليس، مرحلة إغلاق جديدة أخيرا.

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث قطار المنصورة إلى 25

الصور

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث قطار المنصورة إلى 25

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أكثر عمليات البحث رواجًا في جوجل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020 ( فيديو)

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

قطط متحف «إرميتاج» تحصل على تركة طبيب فرنسي

أيام زمان

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«جنة هنا» يستمر بنجاح على مسرح الغد

«قصة صورة».. هكذا احتفى نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل

الإسكندرية تشهد ثاني الليالي في ذكرى سمير سيف الأولى

الإبداع النسوي في مواجهة العنف.. مؤتمر اليوم الواحد بالأعلى للثقافة