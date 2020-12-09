البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكسيموس بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، اليوم بالمقر البابوي في القاهرة.وجاءت الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها قداسة البابا تواضروس مع أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف دعم التواصل الدائم معهم، ولمتابعة شئون الأديرة والإيبارشيات.