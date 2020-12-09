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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة توضح أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:36 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية، لافتة إلى أن الإصابة بالربو أحد أسباب الأمراض الصدرية، الذى يؤدى إلى إصابة الممرات الهوائية الواصلة للرئتين وبالتالى صعوبة التنفس والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، وهذا يحدث بسبب الإصابة بالحساسية المزمنة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب أيضًا الشعور بالحرقة فى المعدة، وهو ارتجاع الطعام الحمضي من المعدة مرورًا إلى المرىء، وهذا الأمر يؤثر سلبيًا على المجرى التنفسي، ويعمل على التسبب في الإصابة بالسعال.

وأشارت إلى أن التهابات الشعب الهوائية تعد أهم أسباب الأمراض الصدرية، بالإضافة إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي الذي ينجم عن تلوث الرئتين، ويؤدى إلى الإصابة بالسعال والحمى. وينتج ذلك بسبب وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب أيضًا الإصابة بارتفاع ضغط الدم الناتج عن تدفق نسبة كبيرة من الدم إلى القلب من خلال الشرايين الضيقة.

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