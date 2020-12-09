رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن القليوبية يقدم هدايا لأطفال المدارس في اليوم العالمي للطفل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:59 م
احتفالية امن القليوبية
احتفالية امن القليوبية باليوم العالمي للطفل
كتب صلاح حسنى
طباعة
زار وفد من مديرية أمن القليوبية مدرسة طه حسين الابتدائية ببنها، تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، وقام الوفد بتوزيع الهدايا على الطلاب بالمدرسة وإجراء حوار معهم حول اليوم العالمي للطفل وأهمية النهوض بالطفل المصري باعتباره بذرة للنهوض بالوطن ورفع شأنه.

تأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديريتي التربية والتعليم والأمن بمحافظة القليوبية تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وترسيخ الدور المجتمعي للشرطة المصرية إلى جانب مهامها في حفظ الأمن بالوطن.

وتعد مصر من أولى الدول عالميا في مجال رعاية حقوق الطفل وواحدة من أول الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل وقادت الدعوة لانعقاد القمة العالمية للطفولة.

فيما ثمن الوفد من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الطفل المصري وتوفير كافة سبل رعايته صحيا وتعليميا وفكريا وثقافيا، ومثمنا لجهود كافة أجهزة الدولة في هذا الصدد، وجهود الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أسفرت عن توفير أعلى درجات الاستقرار المجتمعي في المدرسة وساهمت في حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والحفاظ على سلامة الطلاب بدنيا ونفسيا وتعليميا من خلال استراتيجية هادفة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومثمرة للطلاب أدت إلى حدوث تأثيرات إيجابية سريعة على الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس وتوفير تجربة تعليمية ناجحة تبعها استقرار نفسي وتركيز ذهني وممارسات إيجابية ومجتمع مدرسي منضبط.

فيما وجهت قيادات تعليم القليوبية الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية وإدارة العلاقات العامة بمديرية الأمن بالقليوبية على ما يبذلونه من مهام وجهود هادفة إلى تعزيز قيم الاستقرار والنهوض بالمجتمع وزرع القيم الهادفة إلى تعزيز الفكر الإيجابي.

وأشادت القيادات بمبادرة إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية لقيامهم برسم البسمة على وجوه الأطفال بمدارس المحافظة وتوزيع الهدايا عليهم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

الصور

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث قطار المنصورة إلى 25

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أكثر عمليات البحث رواجًا في جوجل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020 ( فيديو)

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

قطط متحف «إرميتاج» تحصل على تركة طبيب فرنسي

أيام زمان

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«جنة هنا» يستمر بنجاح على مسرح الغد

«قصة صورة».. هكذا احتفى نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل

الإسكندرية تشهد ثاني الليالي في ذكرى سمير سيف الأولى

الإبداع النسوي في مواجهة العنف.. مؤتمر اليوم الواحد بالأعلى للثقافة