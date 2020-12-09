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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليتوانيا تتخذ أول إجراء قانوني بحق تصرفات الأمن البيلاروسي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:25 م
الأمن البيلاروسي
الأمن البيلاروسي
عبير سليم
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أعلنت النيابة العامة في ليتوانيا، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا بناء على طلب تقدم به مواطن بيلاروسي مهاجر، قال فيه إنه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل الشرطة خلال احتجاجات في مينسك في أكتوبر.

وقالت النيابة العامة الليتوانية، في بيان نقلته شبكة روسيا اليوم، إن المدعي العام بدأ اليوم تحقيقا ما قبل رفع الدعوى القضائية، بموجب مادة "التعذيب" من الفصل الـ15 "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" للقانون الجنائي.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن قدم مواطن بيلاروسي مقيم في ليتوانيا في 30 نوفمبر شكوى بشأن العنف الذي تعرض له في 13 أكتوبر على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في مينسك.

وأوضح مقدم الشكوى أنه أجبر على المغادرة إلى ليتوانيا خوفا على سلامته، ولذلك لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه في أرض وطنه.

وجاء في البيان أن "ملابسات الحادث، الذي أشار إليه مقدم الطلب، والبيانات الأولية الأخرى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، قد تم تقييمها على أنها تحمل علامات جريمة ينطبق عليها الاختصاص القضائي العالمي، وفقا للقانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا".

وفي أكتوبر الماضي، تعرض ماكسيم خوروشين، صاحب أحد محال الزهور في مينسك، للاحتجاز بشكل عنيف عندما كان يركب سيارة بالقرب من منزله، واقتيد إلى مركز للشرطة، لينقل من هناك إلى المستشفى.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر الرجل يخرجه أطباء من مركز الشرطة في حالة صدمة.

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