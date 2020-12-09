حبس 6 متهمين لنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس 6 متهمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة منشورات محرضة ضد الدولة، ومشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، وهم كل من: "أ. ر"، و"ت. م"، و"م. ‘إ"، و"م. ق"، و"ه. م"، و"أ. ع" ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.