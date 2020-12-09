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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة: مصر استطاعت الانتصار على الفساد في وقت قصير

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:33 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدة أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على تطهير البلاد من أي فساد في كافة المؤسسات الحكومية في وقت قصير.

وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إن الجميع يُدرك جيدًا حجم المعاناة التي كانت تُعاني منها بعض مؤسسات الدولة من ظاهرة الفساد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمُمثلة في "الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والاختلاس والإثراء غير المشروع".

وأوضحت عضو مجلس النواب أن انتشار ظاهرة الفساد يعود في جانب كبير منه إلى النفس البشرية ومدى تمسكها أو تخليها عن دينها ومرجعيتها الأخلاقية، ولكن أكد الدستور المصري على التزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد بالأشكال والأنواع كافة، وأن القانون سيحدد الجهات والأجهزة الرقابية التي ستكافح الفساد، وأن تنسق فيما بينها في هذا الإطار.

وأشارت البرلمانية إلى أن مجلس النواب قام بإصدار العديد من القوانين التي تساعد وبشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة، مُطالبة كافة المؤسسات بالتكاتف يدًا واحدة لاقتلاع جذور الفساد ونشر التوعية والوعي بالفساد وأسبابه وأنواعه وتعريفاته وآثاره المترتبة عليه من أجل الوقاية منه.

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