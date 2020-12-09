بين الجرآة والأناقة.. بسنت شوقي تتألق في «القاهرة السينمائي»





الافتتاح

تتهافت الكاميرات على التقاط أوت فيت الخاص بالفنانات طوال فترة مهرجان القاهرة السينمائي، فارتدت بسنت في حفل الافتتاح فستان ذهبي اللون طويل مع تسريحة شعر مرفوعة في استايل مختلف لها، كما لفتت الانتباه برد فعل من قبل محمد فراج بقبلة لها على السجادة الحمراء.



اليوم الثاني

أما اليوم الثاني للمهرجان فارتدت جامبسوت مفتوح على شكل v من ناحية الصدر، نسقت الإطلالة بعقد ماسي وحلق من نفس اللون، مع كلاتش باللون السيلفر، وتركت شعرها منسدلًا.



اليوم الثالث

أيضًا ارتدت بسنت جامبسوت من اللون الكحلي في إطلالة وصفها العديد من معجبيها بالجريئة، حيث ارتدتها من قماش الساتان ومفتوحًا من منطقة الصدر والكتف مع تنسيقة بكلاتش سيلفر اللون، وحلق واسوار من نفس اللون السيلفر، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان المرفوع.



اليوم الخامس

أما في إطلالة لها باليوم الخامس اختارت فستان قصير من اللون الأحمر مفتوحًا من ناحية الصدر بقصة الأوف شولدر، مع تسريحة شعر مموجة، وحذاء باللون الفضي.



سابع أيام المهرجان

فيما آثارت بسنت شوقي الجدل في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي حيث ارتدت فستان تايجر في أسود جاء مفتوحًا من ناحية الصدر والكتف، واختارت ماكياج هادىء مع كلاتش صغيرة على اليد، واكسسوارات بسيطة عبارة عن خاتم وإسورة. كان لظهور الفنانة بسنت شوقي خلال مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42 طلة مميزة ومختلفة على الريد كاربت برفقة خطيبها الفنان محمد فراج، ونرصد أبرز إطلالاتها خلال فعاليات المهرجان.الافتتاحتتهافت الكاميرات على التقاط أوت فيت الخاص بالفنانات طوال فترة مهرجان القاهرة السينمائي، فارتدت بسنت في حفل الافتتاح فستان ذهبي اللون طويل مع تسريحة شعر مرفوعة في استايل مختلف لها، كما لفتت الانتباه برد فعل من قبل محمد فراج بقبلة لها على السجادة الحمراء.اليوم الثانيأما اليوم الثاني للمهرجان فارتدت جامبسوت مفتوح على شكل v من ناحية الصدر، نسقت الإطلالة بعقد ماسي وحلق من نفس اللون، مع كلاتش باللون السيلفر، وتركت شعرها منسدلًا.اليوم الثالثأيضًا ارتدت بسنت جامبسوت من اللون الكحلي في إطلالة وصفها العديد من معجبيها بالجريئة، حيث ارتدتها من قماش الساتان ومفتوحًا من منطقة الصدر والكتف مع تنسيقة بكلاتش سيلفر اللون، وحلق واسوار من نفس اللون السيلفر، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان المرفوع.اليوم الخامسأما في إطلالة لها باليوم الخامس اختارت فستان قصير من اللون الأحمر مفتوحًا من ناحية الصدر بقصة الأوف شولدر، مع تسريحة شعر مموجة، وحذاء باللون الفضي.سابع أيام المهرجانفيما آثارت بسنت شوقي الجدل في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي حيث ارتدت فستان تايجر في أسود جاء مفتوحًا من ناحية الصدر والكتف، واختارت ماكياج هادىء مع كلاتش صغيرة على اليد، واكسسوارات بسيطة عبارة عن خاتم وإسورة.



كان لظهور الفنانة بسنت شوقي خلال مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42 طلة مميزة ومختلفة على الريد كاربت برفقة خطيبها الفنان محمد فراج، ونرصد أبرز إطلالاتها خلال فعاليات المهرجان.



الافتتاح

تتهافت الكاميرات على التقاط أوت فيت الخاص بالفنانات طوال فترة مهرجان القاهرة السينمائي، فارتدت بسنت في حفل الافتتاح فستان ذهبي اللون طويل مع تسريحة شعر مرفوعة في استايل مختلف لها، كما لفتت الانتباه برد فعل من قبل محمد فراج بقبلة لها على السجادة الحمراء.

اليوم الثاني

أما اليوم الثاني للمهرجان فارتدت جامبسوت مفتوح على شكل v من ناحية الصدر، نسقت الإطلالة بعقد ماسي وحلق من نفس اللون، مع كلاتش باللون السيلفر، وتركت شعرها منسدلًا.

اليوم الثالث

أيضًا ارتدت بسنت جامبسوت من اللون الكحلي في إطلالة وصفها العديد من معجبيها بالجريئة، حيث ارتدتها من قماش الساتان ومفتوحًا من منطقة الصدر والكتف مع تنسيقة بكلاتش سيلفر اللون، وحلق واسوار من نفس اللون السيلفر، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان المرفوع.

اليوم الخامس

أما في إطلالة لها باليوم الخامس اختارت فستان قصير من اللون الأحمر مفتوحًا من ناحية الصدر بقصة الأوف شولدر، مع تسريحة شعر مموجة، وحذاء باللون الفضي.