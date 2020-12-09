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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«مع السلامة يا كوتش».. أشهر إفيهات غسان مطر فى ذكرى ميلاده

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:02 م
غسان مطر
غسان مطر
هاجر رضا
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عرف بنبرة صوته الغليظة، لذا قرر المخرجون استغلالها وتوظيفها في أدوار الشر، إلا أنه فى الحقيقية لم يكن كذلك، كما أن موهبته الفنية الكبيرة جعلته قادرًا على تخطي جميع الحواجز والوصول لقلب الجمهور سريعًا، ويصادف اليوم 8 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان غسان مطر المولود فى مدينة يافا بفلسطين.

عُرف "مطر" بالنضال ضد الاستعمار حتى آخر نفس، ليتوفى عن عمر يناهز الـ76 عامًا بعد صراع طويل مع السرطان، وكانت حياة النجم الراحل مليئة بالمشاهد المفجعة، ورغم هذا لم تفارقه الابتسامة، واستخدم الجمهور الكثير من جمله الشهيرة بالأفلام والمسلسلات للضحك حتى وقتنا هذا، ويرصد "الدستور" أبرز "إفيهات" الراحل غسان مطر.

أشهر "إفيهاته" التي يعرفها الجميع، جملة "إعمل الصح" التي كان ينصح بها الفنان أحمد مكى في فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وفي الحوار ذاته، استخدم كلمة "باي باي يا كوتش" في نفس المشهد حتى أصبحت تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وضمن الإفيهات الشهيرة بغسان مطر، "جاتك نيلة" التي وجهها للنجم رامز جلال في فيلم "أحلام الفتى الطائش"، بجانب هذه الإفيهات جمل "هاشرب كاس مع إبليس" و"مشاكس معاكس" للنجم محمد سعد في الفيلم الكوميدي "عوكل".

وكلمته التي اشتهر بها كثيرًا في الوسط الفني، حتى إنها استخدمت بواسطته في الكثير من الإعلانات كلمة "الله" التي استخدمها كثيرًا مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، والفنان ياسر جلال، وشيرين عادل.

جدير بالذكر أن أدواره الشريرة كانت هي الأبرز في مسيرته الفنية، والتي تم حصره فيها من قبل المنتجين والمخرجين، كما أوضح في فيلم "لا تراجع ولا استسلام- القبضة الدامية"، ولعل أشهرها دوره أمام فريد شوقي وأحمد رمزي في فيلم "الأبطال"، وقام بدور بارز فى الفيلم التليفزيونى "الطريق إلى إيلات"، ومن أشهر أفلامه الحديثة التي شارك بها "أبناء الشيطان"، و"عوكل"، و"عيال حبيبة" و"العيال هربت"، و"لخمة راس"، و"أحلام الفتى الطايش"، و"شبه منحرف"، و"علقة موت"، و"أمير البحار" و"لا تراجع ولا استسلام".

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