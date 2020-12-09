رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السفير الأمريكي يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:27 م
جريدة الدستور
محمد الشريف - إسلام نصير
طباعة
التقى وفد من أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير "جوناثان كوهين"، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة أمس الثلاثاء، حيث مثل التنسيقية كل من النائب محمد عزمي، النائب محمد فريد، النائب محمد السباعي، والنائب علاء الدين مصطفى.

وناقش النواب السفير في السياسة الخارجية الأمريكية، وتحدثوا عن رؤيتهم حول كافة القضايا الإقليمية والدولية، ومدى التعاون المستقبلي لتسويق الصورة الصحيحة للدولة المصرية في العالم.

واحتل الاقتصاد بداية الحديث، حيث تناول النقاش جذب الاستثمارات الأمريكية في مصر، وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من مزايا الاستثمار في مصر، باعتبارها مركزًا إقليميًا وبوابةً للقارة الأفريقية. هذا بجانب تعظيم حجم التجارة البينية، والعمل في سبيل ذلك على إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، وتحسين بيئة أداء الأعمال، كذلك دعم جهود التنمية واستمرار التعاون في مشاريع البنية التحتية.

وتغير موضوع النقاش، ليدور هذه المرة حول قضية حقوق الإنسان، حيث قام النائب محمد السباعي بالإشارة إلى أنها من القضايا المهمة، لكن لابد من إدراك حجم التحديات التي تواجهها مصر، وخصوصًا الزيادة السكانية ومعدلات الفقر والتحديات الاقتصادية، كما أكد "السباعي" أن توفير الرعاية الصحية والاهتمام بتوفير فرصة للتعليم، وخلق فرص العمل للشباب، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب ومشكلات الوضع الإقليمي، من الأولويات، وعلى رأس اهتمامات الدولة المصرية، ويجب على كافة الأطراف أن تتفهم ذلك وتقدره.

وختامًا، تحدث النائب علاء مصطفى، عن أن ملفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، يأتيان على رأس اهتماماته في المجلس. كما استعرض أهمية الملفين في تقديم حلول للكثير من التحديات والمشكلات المجتمعية، وتطرق أيضًا إلى التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، خاصةً المعتمدة على التقنيات الحديثة في تنفيذ أفكارها، مما يحتم علينا ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم، وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات.

موضوعات متعلقة

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

وفاة والد أحمد أبوهشيمة بعد صراع طويل مع المرض

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

الصور

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

image description

محافظ دمياط تشهد ندوة «متحدون نواجه الفساد»

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

عاجل| أحمد طنطاوى يتعرض لوعكة صحية عقب خسارته

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

كورونا.. الأزهر يعلن عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب 3 أيام أسبوعيًا

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أكثر عمليات البحث رواجًا في جوجل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020 ( فيديو)

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

قطط متحف «إرميتاج» تحصل على تركة طبيب فرنسي

أيام زمان

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق

رحلة «يحيى حقي».. لماذا رفض صاحب «قنديل أم هاشم» الكتابة بالصحف الكبرى؟

«جنة هنا» يستمر بنجاح على مسرح الغد

«قصة صورة».. هكذا احتفى نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل